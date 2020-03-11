Путин поддержал идею об участии парламентариев в «нормандском формате»

Свидетелями голосования в Госдуме стала украинская делегация. Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» приехали в Москву для обсуждения Минских соглашений.

Позднее лидера партии Виктора Медведчука приняли в Кремле. Владимир Путин поддержал инициативу создать парламентское измерение «нормандского формата», чтобы переговоры по судьбе Донбасса вели не только главы государств четверки, но и депутаты.

«Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо. И я очень рассчитываю, что у вас это получится. Надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться», — заявил на встрече президент России.

Дату переговоров депутатов из России, Украины, Франции и Германии предложит рабочая группа, которая была создана в результате встречи в Москве.