Путин поддержал идею об участии парламентариев в «нормандском формате»
Дату переговоров депутатов из России, Украины, Франции и Германии предложит рабочая группа.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru
Свидетелями голосования в Госдуме стала украинская делегация. Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» приехали в Москву для обсуждения Минских соглашений.
Позднее лидера партии Виктора Медведчука приняли в Кремле. Владимир Путин поддержал инициативу создать парламентское измерение «нормандского формата», чтобы переговоры по судьбе Донбасса вели не только главы государств четверки, но и депутаты.
«Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо. И я очень рассчитываю, что у вас это получится. Надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться», — заявил на встрече президент России.
Дату переговоров депутатов из России, Украины, Франции и Германии предложит рабочая группа, которая была создана в результате встречи в Москве.
Нашли ошибку?