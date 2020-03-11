Житель Великобритании стал вторым в истории победившим ВИЧ

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Светлана Шевченко
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Ранее кроме вируса имунодефицита у мужчины было также диагностировано онкологическое заболевание.

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Фото, видео: ТАСС/Britta Pedersen, 5-tv.ru

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай полного излечения от ВИЧ-инфекции!

Известно и имя человека. Это 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо. Кроме вируса имунодефицита у мужчины было также диагностировано онкологическое заболевание.

Однако после пересадки костного мозга, смертоносного вируса в крови пациента не оказалось. Выяснилось, что донор передал Адаму кроме стволовых клеток, еще и редкую мутацию гена, которая защищает организм от ВИЧ.

Первым вылечившимся в 2010 году стал американец Тимoти Рэй Браун.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские ученые впервые почти за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ.

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