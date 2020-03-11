Житель Великобритании стал вторым в истории победившим ВИЧ

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай полного излечения от ВИЧ-инфекции!

Известно и имя человека. Это 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо. Кроме вируса имунодефицита у мужчины было также диагностировано онкологическое заболевание.

Однако после пересадки костного мозга, смертоносного вируса в крови пациента не оказалось. Выяснилось, что донор передал Адаму кроме стволовых клеток, еще и редкую мутацию гена, которая защищает организм от ВИЧ.

Первым вылечившимся в 2010 году стал американец Тимoти Рэй Браун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские ученые впервые почти за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ.