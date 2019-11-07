Американские ученые впервые почти за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ

Группа ученых США обнаружила новый штамм ВИЧ, сообщает телеканал CNN. Исследования провела американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури, Канзас-Сити. По их данным, штамм — часть версии ВИЧ-1 группы M. Первый штамм, выявленный с момента установления классификации подтипов в 2000 году.

Как и другие вирусы, ВИЧ способен мутировать. Отсюда с годами появляются другие штаммы — чистые культуры бактерий. Впоследствии они складываются в подтипы. Однако говорить о подтипе на этот раз преждевременно, уверяет директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Для этого ученые должны выявить три несвязанные друг с другом случая заболевания.

По словам эксперта, причин паниковать нет. Очередная находка — аномалия, и заражены ей единицы.

«Современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других. А выявление нового штамма дает более полную карту того, как развивается вирус», — заключил Фаучи.

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