Вин Дизель рассказал о героях фильма Marvel «Тор: Любовь и гром»

Американский актер и режиссер Вин Дизель, озвучивающий Грута, рассказал о съемках фильма Marvel «Тор: Любовь и гром». По словам звезды Голливуда, в кинокартине Тайки Вайтити появится персонажи, знакомые зрителям по фантастической ленте «Стражи Галактики», однако о ком именно идет речь, не уточнил.

«Режиссер „Тора“ рассказал мне, что фильм включает в себя некоторых Стражей Галактики. Будет чрезвычайно интересно. Никто об этом не знает, может, мне не стоило об этом говорить», — признался Дизель в интервью для издания Comicbook.

Сам Вин Дизель, в свою очередь, представит зрителям новую версию своего героя — Альфа Грута. Что это значит, пока не ясно.

Ожидается, что премьера блокбастера «Тор: Любовь и гром» состоится в ноябре 2021 года. Ранее стало известно, что новым злодеем в фильме станет американский актер Кристиан Бэйл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер Тайка Вайтити порадовался за оскароносных «Паразитов».