Ирина Пегова показала умилительное архивное фото «без зубов»

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала в Instagram умилительное архивное фото, на котором позирует, будучи совсем малышкой. Артистка на забавном снимке предстала без парочки передних зубов. Для фотосессии будущую звезду нарядили в белые гольфы, сандалики, платьице и банты.

«Вот, что я нашла у мамы дома! Без зубов, видимо, детский садик!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @pegovairina

Подписчики Ирины Пеговой высоко оценили снимок любимой актрисы и принялись ностальгировать по советским временам. За пару часов фотография, размещенная 41-летней звездой, набрала больше 11 тысяч отметок «мне нравится» и около двух сотен восхищенных комментариев. Фанаты хвалили кумира за обаяние и детскую непосредственность.

«Ни за что не подумаешь, что в этой скромной девочке такой мощный потенциал артиста!»

«И в детстве были хорошенькой!»

«Не детка, а конфетка! Советские дети самые лучшие в мире!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова растрогала поклонников фото со взрослой дочерью.