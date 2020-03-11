Ирина Пегова показала умилительное архивное фото «без зубов»
Артистка предположила, что на ретро-снимке она позирует в детском садике.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Российская актриса Ирина Пегова опубликовала в Instagram умилительное архивное фото, на котором позирует, будучи совсем малышкой. Артистка на забавном снимке предстала без парочки передних зубов. Для фотосессии будущую звезду нарядили в белые гольфы, сандалики, платьице и банты.
«Вот, что я нашла у мамы дома! Без зубов, видимо, детский садик!» — подписала пост знаменитость.
Подписчики Ирины Пеговой высоко оценили снимок любимой актрисы и принялись ностальгировать по советским временам. За пару часов фотография, размещенная 41-летней звездой, набрала больше 11 тысяч отметок «мне нравится» и около двух сотен восхищенных комментариев. Фанаты хвалили кумира за обаяние и детскую непосредственность.
«Ни за что не подумаешь, что в этой скромной девочке такой мощный потенциал артиста!»
«И в детстве были хорошенькой!»
«Не детка, а конфетка! Советские дети самые лучшие в мире!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова растрогала поклонников фото со взрослой дочерью.
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