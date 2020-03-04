«Люблю жизнь!» — Ирина Пегова растрогала поклонников фото со взрослой дочерью
Актриса призналась: 14-летняя Татьяна — смысл всей ее жизни.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Ирина Пегова в последнее время все чаще и чаще выкладывает в Instagram философские посты. Так, последний она посвятила собственной дочери и рассуждениям о скоротечности жизни.
Актриса призналась: раньше она не любила фотосессии, поскольку считала себя недостаточно красивой. Но позже поняла: снимок — это единственная возможность остановить момент, «зафиксировать» себя счастливой, а также взглянуть на все со стороны и осознать реальность происходящего.
«Это некая остановка момента моей жизни, пауза… это, когда вдруг тебя „торкает“ и ты видишь свою жизнь, свои обстоятельства, свое место в мире, свою форму и содержание или его отсутствие со стороны», — объяснила Пегова.
Также она добавила: совместные фотосессии с дочерью приводят ее в особое состояние. Смотря на снимки актриса, наконец, понимает, что ее Татьяна — это самостоятельный и взрослый человек, а время так скоротечно, что уловить секунду чего-то необъяснимого может только фотоаппарат.
«Люблю жизнь! И хорошо, что есть дети… они дают смысл нашей жизни…», — резюмировала Ирина.
Поклонники звездной семьи растрогались от красивых слов и милых фотографий дочери и мамы.
«Сестрички!»
«Вы прекрасны с дочей! Как подружки!»
«Как хорошо сказано! Какие правильные слова», — отмечали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал фото Ирины Пеговой в сексуальном платье, исполняющей страстное ча-ча-ча в клипе Агутина.
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