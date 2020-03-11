Видео: Вандал с битой ради хайпа устроил погром в доме Франца Витцеля в Петербурге

5-tv.ru публикует видео, на котором вандал с битой ради хайпа громит окна в доме Франца Витцеля в Петербурге. Инцидент произошел на Парковой улице в исторической части Сестрорецка.

На кадрах видно, как молодой парень со спортивным снарядом в руках заходит в объект культурного наследия и начинает разбивать оконные стекла. Как сообщает телеканал «78», на произошедшее уже отреагировали градозащитники. Активисты выяснили, что молодой художник своим поступком решил «отрекламировать» обувной магазин. В чем связь между вандализмом и привлечением внимания к аккаунтам в социальных сетях, остается только догадываться.

Вскоре горе-блогер на странице в Instagram принес извинения общественности за содеянное.

«Хочу извиниться перед теми, кто увидел это. Я не знал, что это региональный памятник. Я никогда не считал себя вандалом и не занимался такими вещами. Я полностью осознаю, что незнание не освобождает от ответственности, но уже после видео мне объяснили, что это здание регионального значения», — написал молодой человек.

Instagram @_alex.spb__

Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку.

Загородный дом Франца Витцеля был построен в 1912 году и является единственным объектом историко-культурного наследия в исторической части Сестрорецка. Облик двухэтажного здания сохранился до наших дней без существенных изменений. В 2019 году особняк включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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