В Москве годовалого ребенка госпитализировали после обрезания на дому

Обрезание ребенка на дому привело к его госпитализации. Инцидент произошел в московском районе Южное Бутово. Как сообщают источники 5-tv.ru, 9 марта годовалый малыш поступил в детскую клиническую больницу с кровотечением после операции на крайней плоти. Обрезание провели родственники потерпевшего днем ранее.

Врачи сообщили о случившемся правоохранителям. Отдел полиции по делам несовершеннолетних проводит проверку этого случая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, действия доморощенных хирургов могут расценить как причинение вреда здоровью ребенка. Решается вопрос о привлечении родственников мальчика к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джигана засыпали вопросами после процедуры обрезания у его сына.