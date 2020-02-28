Джигана засыпали вопросами после процедуры обрезания у его сына

Рэпер Джиган сообщил, что его новорожденному сыну сделали обрезание. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Устименко Давид Денисович», — подписал Джиган фото с сыном и, по всей видимости, моэлем — специально обученным мужчиной, совершающим обрезание.

Instagram @iamgeegun

В комментариях рэпера буквально засыпали вопросами. Некоторые только сейчас узнали о вероисповедании артиста, вторых удивило его имя и, соответственно, отчество ребенка, третьих — разные фамилии у дочерей и сына.

«А почему девочки Самойловы, а мальчик Устименко?»

«Как сынок — так Устименко, а как дочки — так Самойловы?»

«А почему (отчество — Прим. ред.) не Джиганович?»

«Джигана звать Денис?» — написали пользователи.

Рэпер не дал ответ на первые два вопроса самостоятельно, но отметил некоторые комментарии с объяснениями. Один из них гласит, что маленький Давид получил фамилию отца, потому что ему предстоит продолжить его род. Дочери же, скорее всего, поменяют фамилию при замужестве.

Как сообщал 5-tv.ru, сын у Джигана и Юлии Самойловой родился 18 февраля. Таким образом, обряд обрезания ему провели на восьмой день после рождения. Это соответствует иудейским традициям. Пара также воспитывает трех дочерей — восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.