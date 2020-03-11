Видео: петербургский студент погиб, играя с «травматом» на домашней вечеринке

Петербургский студент погиб в результате несчастного случая во время домашней вечеринки, сообщает портал 78.ru. В ночь на 9 марта в полицию поступила жалоба на шум в квартире дома по улице Есенина. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 19-летнего парня с огнестрельным ранением.

Как стало известно, квартира и травматическое оружие принадлежат 45-летнему отцу погибшего. Срок действия лицензии на хранение пистолета Grand Power Т-10 истек в прошлом году.

По словам свидетелей, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. В разгар вечера он достал «травмат» из сейфа с кодовым замком. Студент, уверенный в том, что пистолет не заряжен, скончался на месте.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказался видеоролик, снятый незадолго до трагедии. На нем видно, как двое приятелей извлекают пистолет из сейфа. После этого один из них направляет ствол в голову и нажимает на спусковой крючок. Выстрела не произошло — в «травмате» не оказалось магазина с патронами. Второй юноша забирает оружие, вставляет туда заряженную обойму и передает в руки первого.

Полицейские изъяли запись произошедшего, пистолет и шесть патронов с резиновыми пулями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что московский школьник нашел на улице «травмат» и случайно выстрелил себе в руку.