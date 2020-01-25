Школьник нашел на улице «травмат» и случайно выстрелил себе в руку

Двенадцатилетний мальчик гулял с друзьями по Москве и нашел на улице травматический пистолет. Видимо решив узнать, в рабочем ли состоянии оружие, школьник случайно выстрелил себе в руку. После чего, как стало известно 5-tv.ru, ребенок вернулся домой и рассказал матери о случившемся.

Женщина вызвала скорую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что ребенка засосало в слив в московском аквапарке. Мальчик получил травмы, пока инструктор-спасатель, по словам матери, спал на рабочем месте. Мать пострадавшего написала заявлению в полицию по факту инцидента.