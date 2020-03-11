Бледанс «перещеголяла» Кудрявцеву в надувании резиновых перчаток на домашней «сходке»
Развлечения теледив сняла на камеру правозащитница Екатерина Гордон.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Российская актриса Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram редкое видео домашних посиделок. На кадрах артистка вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой и блогером Еленой Лисовской наперегонки надувают черные резиновые перчатки.
Необычную забаву на камеру телефона сняла адвокат Екатерина Гордон. В конкурсе победу одержала Эвелина Бледанс — перчатка разорвалась и громко хлопнула прямо у нее под носом. С победным кличем артистка подкинула ее в потолок.
«Скоро снова наша сходка. А пока из не вошедшего», — подписала пост знаменитость, сопроводив текст хэштегами #дурачимся #веселимся.
Большинство поклонников Эвелины Бледанс похвалили взрослых барышень за столь непосредственное детское поведение и веселые забавы. Однако в комментариях не могло обойтись без замечаний злопыхателей.
«Чем бы не заниматься, лишь бы на вас смотрели»;
«Рабочий рот»;
«И вы туда же со своей неестественностью», — высказались хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в БДСМ-костюме с плеткой в руках рекомендовала мужчинам поздравить женщин.
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