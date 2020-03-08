Бледанс в БДСМ-костюме с плеткой в руках рекомендовала мужчинам поздравить женщин

Российская актриса Эвилина Бледанс накануне 8 марта устроила для фанатов сюрприз. На своей странице в Instagram она опубликовала крайне эротичное и будоражащее видео, которое не смогло оставить подписчиков равнодушными.

Перед Международным женским днем звезда обратилась к мужской половине человечества и поинтересовалась, готовы ли они поздравить своих дам с праздником. Причем светская львица сделала это в черном БДСМ-костюме с экстремальным декольте. Роковой образ дополнил чокер с шипами, роскошная корона, плетка и колготки в сеточку.

Откровенный образ Бледанс произвел сильное впечатление на фолловеров, они были без ума от ее красоты. Однако многих поклонников также покорил голос теледивы — она намеренно шептала, желая заинтересовать свою аудиторию еще больше.

Ошеломленные фанаты не скупились на комплименты.

Instagram @bledans

«Супер, гипермаркет секси!»

«Тигрица!»

«Горячее видео! Сладкая, желанная женщина!»

«Не заснуть теперь!»

«Секси-девочка!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.