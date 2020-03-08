Бледанс в БДСМ-костюме с плеткой в руках рекомендовала мужчинам поздравить женщин
Видеоролик, появившийся на странице артистки в Instagram, вызвал у подписчиков эротические мысли.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Российская актриса Эвилина Бледанс накануне 8 марта устроила для фанатов сюрприз. На своей странице в Instagram она опубликовала крайне эротичное и будоражащее видео, которое не смогло оставить подписчиков равнодушными.
Перед Международным женским днем звезда обратилась к мужской половине человечества и поинтересовалась, готовы ли они поздравить своих дам с праздником. Причем светская львица сделала это в черном БДСМ-костюме с экстремальным декольте. Роковой образ дополнил чокер с шипами, роскошная корона, плетка и колготки в сеточку.
Откровенный образ Бледанс произвел сильное впечатление на фолловеров, они были без ума от ее красоты. Однако многих поклонников также покорил голос теледивы — она намеренно шептала, желая заинтересовать свою аудиторию еще больше.
Ошеломленные фанаты не скупились на комплименты.
«Супер, гипермаркет секси!»
«Тигрица!»
«Горячее видео! Сладкая, желанная женщина!»
«Не заснуть теперь!»
«Секси-девочка!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс в образе секси-медсестры пококетничала с фанатами.
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