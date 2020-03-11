Звезды подхватили челлендж с переодеваниями «по щелчку»
Соцсети взорвал парный флешмоб на песню Дрейка Nonstop. Забавные ролики, в том числе, сняли Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и экс-кандидат в президенты США Элизабет Уоррен.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter, Twitter @emrata, @barstoolsports, @nbcsnl
Забавный челлендж под трек рэпера Дрейка Nonstop набрал популярность в социальных сетях. Суть флешмоба под названием Flip The Switch («щелкай выключателем») — поменяться одеждой после короткого выключения света. Пользователи снимают себя в зеркале, после фразы «flipped a switch» на секунду выключают свет, а когда освещение возвращаются, меняют образ и позу. Секундная темнота в этом случае выступает моментом для монтажной склейки.
Челлендж зародился в конце 2018 года в набиравшем на тот момент популярность видеохостинге для создания коротких видео TikTok. В феврале этого года флешмоб возродила блогер Белла Ламберт, записавшая видео с супругом. Как и прежде, она соблюла все элементы флешмоба: съемка в зеркале, щелчок выключателем и смена образа. Но в парном ролике герои после щелчка поменялись одеждой.
Теперь в Instagram, Twitter и TikTok можно найти тысячи роликов под общим хэштегом. В марте во время выпуска американского шоу Saturday Night Live сенатор и экс-кандидат в президенты США Элизабет Уоррен сделала свой вариант видео на тему Flip The Switch с актрисой Кейт Маккиннон. Позже в челлендж включились такие звезды, как супермодель Эмили Ратаковски и певица Дженнифер Лопес.
Ранее 5-tv.ru писал, что школьник запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав мать по груди.
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