Звезды подхватили челлендж с переодеваниями «по щелчку»

Забавный челлендж под трек рэпера Дрейка Nonstop набрал популярность в социальных сетях. Суть флешмоба под названием Flip The Switch («щелкай выключателем») — поменяться одеждой после короткого выключения света. Пользователи снимают себя в зеркале, после фразы «flipped a switch» на секунду выключают свет, а когда освещение возвращаются, меняют образ и позу. Секундная темнота в этом случае выступает моментом для монтажной склейки.

Челлендж зародился в конце 2018 года в набиравшем на тот момент популярность видеохостинге для создания коротких видео TikTok. В феврале этого года флешмоб возродила блогер Белла Ламберт, записавшая видео с супругом. Как и прежде, она соблюла все элементы флешмоба: съемка в зеркале, щелчок выключателем и смена образа. Но в парном ролике герои после щелчка поменялись одеждой.

Теперь в Instagram, Twitter и TikTok можно найти тысячи роликов под общим хэштегом. В марте во время выпуска американского шоу Saturday Night Live сенатор и экс-кандидат в президенты США Элизабет Уоррен сделала свой вариант видео на тему Flip The Switch с актрисой Кейт Маккиннон. Позже в челлендж включились такие звезды, как супермодель Эмили Ратаковски и певица Дженнифер Лопес.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьник запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав мать по груди.