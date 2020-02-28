Школьник запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав мать по груди
Пользователи TikTok и ранее бросали друг другу мерзкие вызовы, но подросток из Австралии превзошел всех.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Reinhold Tscherwitschke / CHROMO, TikTok @aidenridings
Подросток из Австралии запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав свою мать по груди под музыку ирландской группы Two Door Cinema Club. Об этом сообщило издание New York Post.
«Наконец, вирусный челлендж получился настолько мерзким, что даже самые оголтелые пользователи TikTok соглашаются с этим», — пишет издание о видео 17-летнего Эйдена Райдингса (Aiden Ridings).
В ролике подросток стоит напротив матери, пританцовывая под песню Undercover Martyn. В начале композиции звучат гитары, которые после двух хлопков сменяет электронный мотив. В момент, когда раздаются хлопки, школьник дважды шлепает маму по груди.
Видео Эйден выложил в своем TikTok-аккаунте несколько дней назад. Вскоре оно привлекло к себе столько внимания, что он был вынужден удалить профиль. Однако ролик продолжил распространяться в других соцсетях. У всех он вызывает негативные чувства.
«Некоторые люди позволяют своим детям слишком много»;
«Если бы мои дети попросили меня о чем-то подобном, я бы шлепнула их о землю!» — гласят комментарии.
Сам Эйден заявил, что счел свою идею для видео смешной. Он снял и выложил ролик, чтобы вместе с ним посмеялись другие люди. По словам школьника, его мама «была открыта для этого». Обрушившийся шквал критики подросток собирается игнорировать.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом сомнительном челлендже в TikTok — пользователи мотают головой на камеру до тех пор, пока не упадут в обморок.
Нашли ошибку?