Школьник запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав мать по груди

Подросток из Австралии запустил «самый отвратительный» челлендж, пошлепав свою мать по груди под музыку ирландской группы Two Door Cinema Club. Об этом сообщило издание New York Post.

«Наконец, вирусный челлендж получился настолько мерзким, что даже самые оголтелые пользователи TikTok соглашаются с этим», — пишет издание о видео 17-летнего Эйдена Райдингса (Aiden Ridings).

В ролике подросток стоит напротив матери, пританцовывая под песню Undercover Martyn. В начале композиции звучат гитары, которые после двух хлопков сменяет электронный мотив. В момент, когда раздаются хлопки, школьник дважды шлепает маму по груди.

Видео Эйден выложил в своем TikTok-аккаунте несколько дней назад. Вскоре оно привлекло к себе столько внимания, что он был вынужден удалить профиль. Однако ролик продолжил распространяться в других соцсетях. У всех он вызывает негативные чувства.

«Некоторые люди позволяют своим детям слишком много»;

«Если бы мои дети попросили меня о чем-то подобном, я бы шлепнула их о землю!» — гласят комментарии.

Сам Эйден заявил, что счел свою идею для видео смешной. Он снял и выложил ролик, чтобы вместе с ним посмеялись другие люди. По словам школьника, его мама «была открыта для этого». Обрушившийся шквал критики подросток собирается игнорировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом сомнительном челлендже в TikTok — пользователи мотают головой на камеру до тех пор, пока не упадут в обморок.