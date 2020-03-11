Хюррем из «Великолепного века» мечтает о новом избраннике

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли заявила о готовности выйти замуж. Об этом написало турецкое печатное издание Posta. 36-летняя знаменитость прежде не была замужем. Несколько лет она встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Незадолго до свадьбы их отношения расстроились. В 2013 году Узерли сообщила об окончании романа. Спустя несколько недель стало известно, что она ждет ребенка от бывшего возлюбленного. Сегодня Мерьем одна воспитывает шестилетнюю дочь Лару.

«Не хочу думать об отце моей дочери, это доставляет мне боль, я предпочитаю думать о будущем. Скажу откровенно: я хочу замуж, хочу семью, в первую очередь я женщина», — сказала Хюррем из «Великолепного века».

Узерли могла сойтись с коллегой по съемочной площадке Озаном Гювеном, который сыграл роль Рустема-Паши, добавляет сайт «Дни.ру». Артистка влюбилась в партнера по сериалу и признается, что это чувство не покинуло ее. Однако приятельские отношения между звездами не переросли в любовные.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мерьем Узерли восхитила фанатов новым образом.