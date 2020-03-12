Всех горняков вывели из двух шахт в Коми из-за задымления

Все горняки выведены на поверхность из шахт «Заполярная-2» и «Воркутинская» в республике Коми. Как стало известно 5-tv.ru, всего из-за задымления на землю поднялись 364 человека.

Из «Заполярной-2» эвакуировались 242 горняка. Шахту «Воркутинская» покинули 122 человека. Больше в них рабочих нет.

По предварительной информации, причиной задымления стала неисправность электрооборудования. Эвакуация прошла в штатном режиме, все звенья выходили на связь, сведений о пострадавших нет.

К ликвидации последствий задымления привечено 49 человек личного состава МЧС РФ и 11 единиц техники. Они уже прибыли на шахту и продвигаются к месту происшествия, чтобы ликвидировать очаг задымления и установить точную причину его возникновения.

Сотрудник пресс-службы компании «Воркутауголь» Андрей Харайкин объяснил 5-tv.ru, что эвакуировать одновременно сотрудников двух шахт пришлось из-за того, что они соединены между собой под землей. У «Воркутинской» и «Заполярной-2» единая вентиляционная система.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задымление на шахте «Заполярная-2» в Коми произошло на магистральной конвейерной выработке. Она располагается на отметке в 620 метров под землей.