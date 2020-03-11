На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление
По предварительной информации, 84 горняка были выведены на поверхность, под землей находятся еще 158 человек.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС РФ по Республике Коми, 5-tv.ru
На шахте «Заполярная-2» блок «Воркутинская» в Коми произошло задымление. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что произошло задымление на магистральной конвейерной выработке, которая располагается на отметке 620 метров под землей.
На поверхность были оперативно выведены 84 горняка. Осталось вывести еще 158 человек. По предварительным сведениям, о пострадавших информация не поступала.
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