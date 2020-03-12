«Скатывается до домохозяйки»: Васильев оценил гардероб Елены Яковлевой

Историк моды Александр Васильев прокомментировал гардероб актрисы Елены Яковлевой в своей постоянной колонке в журнале «7Дней». Он признал, что в свои 59 исполнительница роли Каменской выглядит молодо, но отметил, что ей не хватает «звездности».

«Мне кажется, что она одевается простовато для звезды такого уровня. У нее есть неплохие вещи. Но она не всегда понимает, какую ткань выбрать, какой цвет предпочесть. Я бы советовал ей покупать меньше тонкого бесформенного трикотажа, больше одежды, сшитой из плотных тканей. Порою Лена скатывается до гардероба домохозяйки», — заметил Васильев.

Кроме того, историк моды рекомендовал актрисе добавить к образу украшений и интересных деталей гардероба. Он отметил, что Яковлевой идут зеленые оттенки, советовал избегать бордовых и свекольных. Стройную фигуру артистки, по его мнению, стоит подчеркивать соответствующими фасонами платья. В целом же, по его словам, на сегодняшний день образ, в котором Яковлева появляется на публике, вызывает скорее чувство жалости и ассоциации с пассажиркой пригородной электрички.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники Елены Яковлевой поспорили из-за ее новой стрижки. Актриса тогда покрасилась в ванильный блонд, укоротила и распрямила волосы. При этом на фото она позировала без макияжа.