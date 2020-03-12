Еще один шанс? Поклонники гадают о воссоединении Гуфа и Айзы Анохиной

Айза Анохина озадачила поклонников видео, на котором ее сын Сэм вновь общается с папой — бывшим мужем телеведущей, рэпером Гуфом. Эти трогательные кадры дали фанатам повод задуматься, а не решила ли звезда дать шанс экс-супругу ради ребенка?

«Семья — это не только любящая жена и муж, семья — это мама, папа и дети! Что бы ни происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — интригующе написала Айза в Instagram.

Многие фанаты порадовались за пару и призвали бывших супругов воссоединить семью.

«Я буду рад, если все возобновится у вас!»

«Моя любимая пара»

«Будьте уже вместе!»

«Айза навеки жена Гуфа»

«Трогательно, берегите себя, своих близких и родных!» — писали поклонники пары.

Айза Анохина и Гуф расстались еще в 2013 году. После этого ведущая вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, однако не так давно призналась фанатам, что переживает кризис в отношениях. Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина показала поклонникам новую татуировку на груди.