Еще один шанс? Поклонники гадают о воссоединении Гуфа и Айзы Анохиной
Дизайнер и бьюти-блогер показала трогательное видео общения бывшего мужа с сыном.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Айза Анохина озадачила поклонников видео, на котором ее сын Сэм вновь общается с папой — бывшим мужем телеведущей, рэпером Гуфом. Эти трогательные кадры дали фанатам повод задуматься, а не решила ли звезда дать шанс экс-супругу ради ребенка?
«Семья — это не только любящая жена и муж, семья — это мама, папа и дети! Что бы ни происходило в жизни взрослых дураков, дети имеют право на родителей! Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — интригующе написала Айза в Instagram.
Многие фанаты порадовались за пару и призвали бывших супругов воссоединить семью.
«Я буду рад, если все возобновится у вас!»
«Моя любимая пара»
«Будьте уже вместе!»
«Айза навеки жена Гуфа»
«Трогательно, берегите себя, своих близких и родных!» — писали поклонники пары.
Айза Анохина и Гуф расстались еще в 2013 году. После этого ведущая вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, однако не так давно призналась фанатам, что переживает кризис в отношениях. Ранее 5-tv.ru писал, что Айза Анохина показала поклонникам новую татуировку на груди.
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