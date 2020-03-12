Не ДТП! Убитая под Тамбовом 13-летняя девочка была изнасилована

13-летнюю Елизавету Ч. перед смертью изнасиловали и душили, сообщил 5-tv.ru источник в судебно-медицинской экспертизе. Эти данные опровергают версию о случайном наезде на девочку, которую рассказал следствию задержанный по подозрению в убийстве в Тамбовской области.

По данным источника, внешних последствий автомобильной аварии на теле девочки не обнаружено. Причиной смерти стала механическая асфиксия. Душили ребенка предположительно мягким и эластичным предметом. Перед убийством школьнице нанесли побои и изнасиловали.

В салоне машины задержанного были найдены биологические следы ребенка. Сам мужчина на допросе сообщил, что сбил ребенка на дороге, испугался, что насмерть, и выбросил тело в реку. Позже, как писал 5-tv.ru, тело Лизы нашли не в реке, а в лесу.

Лиза Ч. ушла из дома 7 марта на дискотеку в селе Бокино Тамбовской области. После того, как она не вернулась, родственники забили тревогу. Найденное тело девочки опознали, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».