Не ДТП! Убитая под Тамбовом 13-летняя девочка была изнасилована

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Алиса Старжевская
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Судмедэкспертиза показала, что подозреваемый в убийстве дал ложные показания. Он говорил, что случайно сбил девочку, которая шла по обочине трассы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, СК РФ

13-летнюю Елизавету Ч. перед смертью изнасиловали и душили, сообщил 5-tv.ru источник в судебно-медицинской экспертизе. Эти данные опровергают версию о случайном наезде на девочку, которую рассказал следствию задержанный по подозрению в убийстве в Тамбовской области.

По данным источника, внешних последствий автомобильной аварии на теле девочки не обнаружено. Причиной смерти стала механическая асфиксия. Душили ребенка предположительно мягким и эластичным предметом. Перед убийством школьнице нанесли побои и изнасиловали.

В салоне машины задержанного были найдены биологические следы ребенка. Сам мужчина на допросе сообщил, что сбил ребенка на дороге, испугался, что насмерть, и выбросил тело в реку. Позже, как писал 5-tv.ru, тело Лизы нашли не в реке, а в лесу.

Лиза Ч. ушла из дома 7 марта на дискотеку в селе Бокино Тамбовской области. После того, как она не вернулась, родственники забили тревогу. Найденное тело девочки опознали, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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