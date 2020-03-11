Опубликованы кадры с места обнаружения тела убитой под Тамбовом 13-летней девочки

Следственный комитет обнародовал видеозапись с места обнаружения тела убитой под Тамбовом 13-летней девочки, ранее считавшейся без вести пропавшей.

Родственники школьницы забили тревогу 7 марта. В тот день девочка отправилась на дискотеку в селе Бокино Тамбовской области, однако после мероприятия домой так и не вернулась.

В кратчайшие сроки была организована спасательная операция, участие в которой приняли сотрудники полиции, региональных управлений СК и МЧС России, а также добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

В ходе следственных мероприятий правоохранителям удалось установить, что к исчезновению ребенка причастен некий 35-летний гражданин, уроженец города Котовск. На первом же допросе мужчина признался: он сбил девочку на автомобиле, но, испугавшись, что она мертва, сбросил бездыханное тело в водоем.

На протяжении нескольких дней водолазы безрезультатно исследовали указанный предполагаемым преступником участок реки Цна. Однако несмотря на то, что подозреваемый предоставил следствию ложную информацию, оперативникам удалось отыскать тело пропавшего ребенка. Его обнаружили 11 марта в Котовском лесном массиве.

Точная причина смерти 13-летней школьницы будет установлена после проведений судебно-медицинской экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю студентку колледжа на кладбище в Тамбове.