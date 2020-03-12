«Леди совершенство!» — похудевшая Полина Гагарина назвала свой точный вес
Артистка прокатилась в метро и ответила на вопрос подписчика.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Певица Полина Гагарина — кумир современных девушек. Многие поражаются, как маме двоих детей удается держать себя в превосходной форме, а также ездить по гастролям и уделять время семье. На несколько подобных вопросов артистка решила ответить в своем Instagram.
Гагарина выложила сторис прямо из московского метро, на котором добиралась до работы и, чтобы не тратить время понапрасну, пообщалась с подписчиками.
Так, например, певица показала, как нужно маскироваться, чтобы избежать излишнего внимания в общественных местах — достаточно надеть платок на голову и большие очки.
«Да я бы и сама себя не узнала!» — призналась Гагарина.
Кроме того, артистка рассказала, что ее концерт в среднем длиться два часа, а также раскрыла секрет: она готовит фанатам сюрприз — новый трек, записанный при участии друга Сергея Лазарева.
Однако более всего фолловеры ждали ответа на вопрос, сколько же весит певица. Ведь ее стройная фигура сводит с ума не только мужчин.
«Рост — 170 сантиметров, вес с утра был 50,1 килограмма», — сообщила Гагарина и поставила улыбающийся смайл.
Теперь понятно, почему поклонники артистки постоянно заваливают ее комплиментами — параметры у звезды, как у самой настоящей модели!
«Боже мой! Леди совершенство!»
«Какая красавица! Полиночка, как вам это удается?»
«Шикарная женщина» — пишут фолловеры под каждым снимком звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Полина Гагарина на ответ сына Цоя о «Кукушке».
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