Певица Полина Гагарина — кумир современных девушек. Многие поражаются, как маме двоих детей удается держать себя в превосходной форме, а также ездить по гастролям и уделять время семье. На несколько подобных вопросов артистка решила ответить в своем Instagram.

Гагарина выложила сторис прямо из московского метро, на котором добиралась до работы и, чтобы не тратить время понапрасну, пообщалась с подписчиками.

Так, например, певица показала, как нужно маскироваться, чтобы избежать излишнего внимания в общественных местах — достаточно надеть платок на голову и большие очки.

«Да я бы и сама себя не узнала!» — призналась Гагарина.

Кроме того, артистка рассказала, что ее концерт в среднем длиться два часа, а также раскрыла секрет: она готовит фанатам сюрприз — новый трек, записанный при участии друга Сергея Лазарева.

Однако более всего фолловеры ждали ответа на вопрос, сколько же весит певица. Ведь ее стройная фигура сводит с ума не только мужчин.

«Рост — 170 сантиметров, вес с утра был 50,1 килограмма», — сообщила Гагарина и поставила улыбающийся смайл.

Instagram @gagara1987

Теперь понятно, почему поклонники артистки постоянно заваливают ее комплиментами — параметры у звезды, как у самой настоящей модели!

«Боже мой! Леди совершенство!»

«Какая красавица! Полиночка, как вам это удается?»

«Шикарная женщина» — пишут фолловеры под каждым снимком звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Полина Гагарина на ответ сына Цоя о «Кукушке».