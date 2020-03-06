«Радость и облегчение»: Гагарина отреагировала на ответ сына Цоя о «Кукушке»

Певица Полина Гагарина восторженно отреагировала на ответ Александра Цоя о песне «Кукушка». Как писал 5-tv.ru, сын легендарного музыканта признал за артисткой законное право исполнять эту композицию. Обвинения Гагариной в плагиате аранжировки от истицы Ольги Кормухиной наследник и правообладатель счел безосновательными.

Хотя рок-дива сделала свою версию трека значительно раньше, она и ее супруг — музыкант и композитор Виктор Белов — не заключили с Цоем-младшим договор на исполнение. Этот факт стал решающим в судебном споре.

«Я испытываю большую радость и облегчение, — прокомментировала Полина письменный ответ Александра. — Я не сторонник громких скандалов и провокаций, всегда переживаю, когда меня пытаются втянуть в „шумную историю“, когда я становлюсь частью противоестественного процесса, не имеющего ничего общего с моими принципами и моим характером. Я благодарю всех, кто помогает восстановить справедливость в деле „Кукушки“ и счастлива, что исполняю одну из моих любимых, больших и великих песен», — написала певица, получив решение суда.

Instagram @gagara1987

Как и артистка, ее подписчики вздохнули с облегчением и поздравили любимицу с удачным завершением этой истории. В их числе певица Валерия, Наталья Подольская, Олег Газманов и Тимур Родригез.

«Исход был очевиден. Целиком и полностью тебя поддерживала и поддерживаю»;

«Наконец этот бред закончился»;

«Полиночка, ты как ни кто достойна ее исполнять. В твоем исполнении она просто божественна!»

«Прям камень с души!»

«Хорошо, когда все хорошо кончается», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина в каске строителя готовится с сыном выступить в Кремле.