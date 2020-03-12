Агутин перепел хит Элджея «Розовое вино» с симфоническим оркестром
Эстрадный исполнитель отметил, что в треке молодого рэпера «есть много талантливого».
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Эстрадный исполнитель Леонид Агутин спел хит Элджея «Розовое вино» с симфоническим оркестром. Певец совершил необычный поступок в музыкальном шоу Антона Беляева. Звезда признался — по его мнению, трек молодого рэпера получился замечательным.
«В песне „Розовое вино“ есть много талантливого, это не тупой хайп. Она мне нравится, как музыканту. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать», — поделился певец.
По словам Леонида Агутина, в песне Элджея «ритмически все сделано очень здорово, правильно». На передаче известный певец не стал ограничиваться исполнением чужого трека, а спел еще и свою композицию — «Босоногий мальчик». На шоу знаменитость также рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
«Я — всеядный. Мне нравится музон любой — хороший. Если в музыке есть классная тема, драйв, настроение — я это люблю. <…> Есть очень сложные заумные музыкантские вещи, которые могут быть математически просто высчитанными, но совершенно не нести с собой ничего душевного. А может быть что-то простое очень, но такое классное, светлое и красивое!» — поделился музыкант.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова исполнила страстное ча-ча-ча в клипе Леонида Агутина.
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