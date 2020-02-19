Ирина Пегова исполнила главную роль в новом клипе Леонида Агутина. В кадре актриса исполнила страстное ча-ча-ча.

Фото со съемок видео Леонид опубликовал на своей странице в Instagram. Певец сообщил, что это кадры клипа к песне Funky Cha. Композиция станет вторым синглом испаноязычного альбома La Vida Cosmopolita, над которым сейчас работает Агутин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 8 Фев 2020 в 5:21 PST

На нескольких снимках Пегова запечатлена во время танца с партнером — судя по названию трека, это ча-ча-ча. На Ирине облегающее синее платье для бальных танцев с бежевыми вставками. Актрису сфотографировали в моменты исполнения классических па. На одном фото она стоит вполоборота к партнеру, одной рукой держась за него, а вторую отведя назад. На втором кадре Пегова чуть отклонилась назад, согнув одну ногу и отставив в сторону другую.

«Когда увидела Ирину Пегову на фото, первой эмоцией было: „Ух ты, какая она!"»

«Боже! Какие мужчины и какая женщина!»

«Ничего себе, Пегова такая крутышка, супер», — восторгаются поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пегова взорвала сеть страстным танцем.