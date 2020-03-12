Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

12 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На повестке — вопросы, касающиеся напряженной обстановки в зоне Идлиба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По информации агентства, главы двух государств, в частности, обсудили вопросы, связанные с реализацией достигнутых договоренностей в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта.

«С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации», — заявили представители пресс-службы президента РФ.

Кроме того, Путин и Эрдоган пришли к единому мнению по вопросу необходимости продолжения сотрудничества, прежде всего, по линии Минобороны России и Турции. Поскольку именно таким образом, по словам политиков, можно обеспечить устойчивый режим прекращения боевых действий в Идлибе, а также стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

В заключение, лидеры двух стран условились поддерживать регулярный диалог на различных уровнях. В том числе, проводить личные встречи по мере необходимости.

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