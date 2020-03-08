Как Россия смогла разрубить Идлибский узел, и от чего она снова спасла Европу

Россия распутала Идлибский узел. В четверг в Кремле был подписан документ о полном прекращении огня в зоне деэскалации. И в полночь, 6 марта, так и случилось. Пушки в Сирии смолкли, и это важнейший шаг навстречу миру в арабской республике.

Переговоры президентов Путина и Эрдогана длились шесть часов. Там много тонкостей и нюансов, которые еще предстоит согласовать военным, но главное достигнуто — перемирие. А ведь еще в начале недели казалось, что там, в Идлибе, война разгорится с новой силой. Но благодаря нашей стране этого удалось избежать. Причем это признают и западные СМИ. Ну, а куда им деваться, факт-то налицо! Эрдоган, который грозил Дамаску карой небесной и уничтожением всех войск Асада, приезжает в Москву, беседует с Путиным и после соглашается, что мир все-таки лучше войны.

Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров отправился в Турцию и узнал, что жители страны думают по этому поводу. А еще увидел тысячи беженцев, которые после обострения всю неделю штурмовали границы Евросоюза.

Пару часов от Стамбула на запад. Сельская пастораль после древнего Константинополя едва ли успокоит, особенно если ты — журналист. После пристрастной проверки документов дипломатично объясняем, что готовы, если нужно, пройти проверку через МИД. Полицейские пропускают до очередного поста жандармов.

В Узункепрю на середине пути до крупнейшего КПП на греко-турецкой границе мы встречаем первую партию беженцев. Людей в одинаковых пледах опекают машины экстренных служб, а полиция в случае чего готова защищать — даже от журналистов. Снимать привал на автозаправке силовики запретили, а вот в Эдирне, городе на самой границе с Грецией — пожалуйста.

Вот через эту небольшую реку Марица начинается своеобразная буферная зона между греческой и турецкой границами, куда беженцев пускают не каждый день лишь в определенные часы. Поэтому в надежде попасть на тот берег люди разбивают палаточные лагеря, которые, к слову, стихийными очень трудно назвать. Их подкармливают, снабжают водой и фруктами, привозят сюда на автобусах и постоянно охраняют с помощью полиции и военных.

Здесь картина подготовленная, которая так пугает всех по ту сторону границы: сотни и тысячи людей, готовых к прорыву. И готовых на все ради того, чтобы попасть в Европу. Чтобы прорваться через границу все средства хороши: например, отлупить и поднять ребенка над костром с едким дымом — тот разрыдается наверняка и точно растрогает доверчивых журналистов, а если повезет — и пограничников.

Подняв на знамена младенцев, кричащих от боли, мигранты периодически бросаются к ближайшему КПП. Но европейцы стоят как вкопанные. Они слишком хорошо помнят 2015-й и то, к чему привела та первая самая разрушительная волна миграции. Именно поэтому, как только у погранпунктов стали собираться знакомые лица, Евросоюз, не мешкая перебросил в Грецию 700 миллионов евро, десятки тысяч полицейских, дополнительные военные катера и бронемашины. Только за сутки поймали как минимум пять тысяч таких отчаянных беженцев.

«От имени Франции я заявляю о твердости, о стремлении к полному и правильному применению соглашения 2016 года между Европой и Турцией. Необходимо, чтобы все выполняли свои обязательства и не играли с жизнями людей, которые находятся на границе», — заявляет министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Амир первым делом показывает нам стоптанные кроссовки и объясняет, что шел к границе несколько часов, вместе со своими африканскими друзьями.

«Здесь большинство из Ирана, Африки, Афганистана. И нас используют в своих играх, прикрываются нами, как солдатами. Там, на границе, около восьми тысяч таких же ждут», — говорит он.

Иранский инженер последние пару лет работал в Омане. Когда закончилась виза, перебрался в Турцию. Специалист по переработке пластика мечтает о Германии или Голландии. На родине ждут жена и сын. Они в красках жалуются на судьбу, но у каждого мобильный телефон, порой последней модели, бесплатная одежда и еда три раза в день.

Недоеденные лепешки выбрасывают или кормят ими бездомных собак — с такими лагерями они всегда рядом. У всех беженцев схожие истории: в родных Иране, Афганистане или Эфиопии им не нашлось места.

«Я хочу в Грецию. Мне не нравится моя страна. Я хочу туда, где люди живут лучше», — говорит беженка Мими.

И крайне редко здесь можно услышать арабский язык, на котором говорят Сирийцы. Беженцы из Идлиба тут, конечно, есть, но мягко говоря, не миллион, о котором трубили Турки.

А между тем, боевые столкновения в Идлибе не прекращались практически всю неделю: террористы неоднократно пытались пойти в наступление на юге провинции Идлиб, но атаки были слабыми и разрозненными, авиация правительственных сил массированными ударами останавливала боевиков. При этом, согласно сочинским договоренностям, Анкара должна была размежевать боевиков и оппозиционеров, что так и не было выполнено.​ Но за несколько мартовских дней сирийцы сбили сразу два турецких беспилотника, а турецкий истребитель F-16 — сирийский самолет L-39.

Москва призывала Анкару отказаться от силовых шагов в Идлибе и решать конфликт путем переговоров. Анкара же продолжала борьбу на два фронта — боевыми действиями в Сирии, и силовыми у себя на границе.

На этой карте мы видим, где располагались и как передвигались основные потоки беженцев с начала марта. И кто тут стал заложником чьих интересов и пешками в чьих играх, уже разобраться сложнее, чем хитросплетениях узоров на традиционном восточном ковре. Вот такие карикатуры все чаще появляются на страницах турецкой прессы. Люди фактически оказались зажатыми в тисках. Старый Свет просто не может себе позволить новый приток беженцев. А турки не хотят больше сдерживать мигрантов за свой счет.

«Помимо финансовой помощи, многие пункты ЕС так и не выполнил — облегчение визового режима, больше сделок с нашей страной, регулярный прием беженцев с турецкой территории. Это все не сработало», — отмечает профессор международных отношений университета Кадир ХасМустафа Айдын.

«После атак террористов которые поддерживаются НАТО и США, чему есть доказательства, Турция стала менять угол зрения в сторону России, а не Запада. Соглашения в Астане, Сочи, „Турецкий поток“ — все это яркие примеры нашего тесного и позитивного сотрудничества», — считает политолог, эксперт по ближнему востоку Онур Синал Гюзальтан.

И вот, в четверг Россия приступила к решению турецкой проблемы. Эрдоган прилетел в Москву. Почти шесть часов длились переговоры. Большую часть этого времени президенты беседовали один на один. И решение было найдено.

Первым делом, полное прекращение огня с обеих сторон в провинции Идлиб, где боевики вместе с турецкими военными пытались оттеснить сирийские войска, и где ответным огнем они были уничтожены, что собственно и спровоцировало обострение.

Второе — коридор безопасности вдоль трассы М-4, она соединяет Алеппо и Латакию. И совместный контроль за исполнением договоренностей российско-турецкими патрулями. Анкара снова услышала предложения и доводы Москвы и приняла их — это шаг к окончательному установлению мира в регионе.

«Наш тесный личный контакт позволяет оперативно решать различные вопросы двухстороннего сотрудничества и вырабатывать общие подходы к урегулированию ключевых международных проблем. Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двухсторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — заявил после встречи Владимир Путин.

Спустя буквально пару часов, ровно в одну минут первого, пушки в Идлибе действительно смолкли. Уже по пути домой в самолете турецкий президент заявляет, что по итогам встречи можно говорить о долгосрочной стабилизации ситуации. А утром в пятницу турецкие газеты развивают эту мысль: «Исторический компромисс в Москве», «провал Идлибской ловушки США» и «Все взоры на Москву» — лишь некоторые заголовки.

И тем же пятничным утром многотысячная толпа у греческой границы рассеялась, как утренний туман на побережье. В Стамбуле снова все спокойно. Заодно и Европа оказалась спасена от новой миграционной лавины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали на Западе на итоги встречи президентов России и Турции.