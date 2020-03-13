Петр Порошенко сбежал с Украины накануне допроса

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Допрос бывшего президента Украины, намеченный на 13 марта, не состоится.

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Фото, видео: ТАСС / Марченко Анна, 5-tv.ru

Тем временем, стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы ударился в бега. Об этом сообщили СМИ Незалежной. Порошенко должен был явиться в Госбюро расследований. Но его адвокаты заявили, что он не сможет, поскольку уехал за границу. Журналисты утверждают, что вероятнее всего бывшего украинского лидера должны были арестовать на этом допросе. И поэтому он решил спасаться бегством. Против Петра Порошенко возбуждено больше десяти уголовных дел. Он обвиняется в госизмене, легализации преступных доходов и попытке узурпации судебной власти. Бывший президент Украины может получить до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Порошенко заявил о скором прекращении его уголовного преследования.

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