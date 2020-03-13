Пятница, 13-е: названы десять опасностей мистической даты

Эзотерики назвали десять опасностей, которые могут подстерегать людей в пятницу, 13 марта. Они подчеркнули, что сочетание этого дня недели и числа считается несчастливым и требует максимальной осмотрительности.

В первую очередь в этот мистический день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Если возможности отложить отъезд нет, потребуется максимальная осторожность. Особую внимательность также стоит проявлять за рулем. При прогулках избегайте незнакомых мест.

Во-вторых, в пятницу, 13-е возрастает риск лишиться важной информации. В первую очередь это касается электронных данных. Постарайтесь поменьше пользоваться различными гаджетами и компьютером, а также почаще сохраняться.

В-третьих, сегодня не рекомендуется устраивать или участвовать в вечеринках. В многолюдной компании есть риск заразиться от кого-нибудь негативом и принести его в свою жизнь.

Также 13 марта рекомендуется отказаться от заключения крупных сделок. Например, больших покупок. Эзотерики также советуют перенести новые начинания — не искушайте удачу в «день неприятностей».

Людям, состоящим в романтических отношениях, не нужно играть свадьбу сегодня. Считается, что браки, заключенные в пятницу, 13-е, приводят к скорым разводам. Также в этот день есть опасность поругаться со своей второй половиной.

Шестая опасность подстерегает любителей различных гаданий. Специалисты утверждают, что сегодня нельзя проводить никаких ритуальных обрядов. Малейшая ошибка может привести к непредсказуемым последствиям.

Наши предки старались избегать лестниц в этот мистический день. Пользоваться ими было можно, но стоять под ними нет. Считалось, что это может привести к появлению колоссального груза проблем на плечах человека.

Эзотерики отмечают, что плохая примета о перебежавшей дорогу черной кошке становится особенно плохой в пятницу, 13-е. В таком случае нельзя отделаться от опасности, просто изменив маршрут. Считается, что даже встреча котом/кошкой черного окраса на улице сулит неприятности.

Наконец, десятая опасность касается ухода за внешностью. Сегодня не рекомендуется посещать специалистов, которые занимаются косметическими и ухаживающими процедурами. Речь идет о косметологах, визажистах и парикмахерах. В противном случае есть повышенный риск нанести вред своему образу. Также сегодня лучше не смотреться подолгу в зеркало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким знакам зодиака нужно особенно насторожиться в пятницу, 13-е.