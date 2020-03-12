Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться

Россияне готовятся встретить «черную» дату календаря. В этом году 13 марта выпадает на пятницу. Сочетание этого числа и дня недели сыздавна считается несчастливым, подтверждает астролог Марина Мещерская.

Гомер, Цицерон, Наполеон Бонапарт и другие исторические личности настороженно относились к числу 13. Пятница же сама по себе закрепилась в людском сознании как неблагоприятный день. К примеру, верующие помнят о Страстной пятнице — дне, когда осудили, мучили и распяли Христа. Плохие ассоциации о «черной пятнице» подкрепляют СМИ и кинематограф. Однако, по словам астролога, в жизни пятница, 13-е — не более катастрофичный день, чем все остальные.

«С точки зрения космических показателей завтрашний день, скорее, положителен, — говорит Мещерская. — Единственное, кому стоит быть более осторожным, это Овнам и Ракам. Овны могут оказаться под прицелом мошенников. А Ракам нужно быть аккуратнее за рулем и стараться обходить экстремальные ситуации».

Остальным, по словам специалиста, не стоит опасаться событий из ряда вон. Конечно, ввязываться в драку на шумных тусовках или провоцировать иные опасные ситуации не нужно. Пятничный вечер лучше провести с семьей. Но сделать его веселым никто не запрещает.

При этом астролог добавляет, что 13 марта выпадает на 19-е лунные сутки, которые астрологи часто признают неудачными. В это время у людей может наблюдаться потеря концентрации, помноженное на пятничное желание отдохнуть. Отсюда всем нужно быть вдвойне осторожными в дороге, с колющими и режущими предметами, стараться не злоупотреблять алкоголем.

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