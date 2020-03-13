Little Big запустили челлендж на песню для «Евровидения»

Рейв-группа Little Big запустила танцевальный челлендж на песню для «Евровидения». Петербургские музыканты опубликовали в TikTok короткий фрагмент трека UNO и показали, как под него нужно двигаться.

В момент, когда за кадром звучит мужской голос, артисты синхронно сводят и разводят колени в ритм музыке. Когда же вступает вокалистка, танцующие делают поворот на 360 градусов, держась одной рукой за пояс, а вторую вскинув верх в стиле «латина».

Подобное петербургская команда прежде проделала с композицией Skibidi, клип на которую набрал почти 370 миллионов просмотров на Youtube. В результате придуманный ими танец приобрел всемирную популярность. Такого же эффекта Little Big планирует добиться на этот раз.

Впервые артисты представили песню UNO для всемирного музыкального конкурса в вечернем шоу Ивана Урганта. Трек записан в стиле рок-диско, а клип группа исполнила в стилистике 1980-х годов. 65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландском Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники в восторге от клипа Little Big для «Евровидения».