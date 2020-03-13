«Пухляш в голубом» из клипа Little Big стал героем многочисленных мемов

После того, как рейв-группа Little Big официально представила клип на трек UNO, который исполнит на конкурсе «Евровидение», поклонники принялись бурно обсуждать видеоролик. Сеть заполонили положительные отзывы. Особую любовь снискал актер и танцор Дмитрий Красилов, который в голубом костюме исполнил невероятно зажигательные и динамичные движения.

Не все знают, что Дмитрий Красилов — довольно известная личность. Он играет в театре современной драматургии, участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ, снимался в рекламе, а также в нескольких сериалах: «ИП Пирогова», «Ивановы-Ивановы», «Толя-робот». Не зная имени полюбившегося персонажа, многи в сети называют Дмитрия просто «пухляш в голубом».

Пользователи интернета уже призвали артиста обязательно отправиться на международный песенный конкурс вместе с музыкальным коллективом, а те, кто оказался более остроумными, придумали забавные мемы с кадрами из клипа Little Big, на которых эффектный танцор предстает в максимально необычных и забавных позах.

Например, одна из подписчиц группы продемонстрировала свое поведение во время встречи с бывшим бойфрендом небольшим фрагментом танца Красилова, в котором он неожиданно падает на пол.

Другая — представила себя на месте танцора в тот момент, когда ей заплатили деньги за импровизационный номер перед гостями.

Twitter @zNRAlkJ1RMlOHCl

Еще один пользователь в Twitter сравнил себя с артистом во время занятий в спортзале.

Twitter @alivasilchenko

А кто-то даже нашел, как пошутить, используя кадры из клипа Little Big на тему бушующего в мире коронавируса.

Twitter @wife_of_Jk

Так или иначе, все посты, вызвали смех и иронию у других пользователей и принесли необычайную любовь публики и популярность Дмитрию Красилову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники в восторге от клипа Little Big для «Евровидения».