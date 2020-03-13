Меган Маркл воссоединилась с сыном Арчи после долгой разлуки

Меган Маркл завершила свой официальный визит в Великобританию и воссоединилась с десятимесячным сыном Арчи в Канаде. Она намеренно не взяла ребенка на встречу с членами королевской семьи.

В Лондон Меган Маркл прилетела на прошлой неделе вместе с принцем Гарри. 10 марта они в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи. Герцоги Сассекские также устроили прощальный ужин с сотрудниками своего офиса в Букингемском дворце.

Все это время маленький Арчи находился в Канаде. Его разлука с мамой стала одной из самых длительных с момента рождения — они не виделись около пяти дней.

Многие решили, что Меган не взяла ребенка на встречу с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи, чтобы позлить их. Однако настоящая причина оказалась другой.

«Решение оставить Арчи в Канаде было продиктовано не личными счетами, как сообщали ранее, а обеспокоенностью за его здоровье во время распространения пандемии (коронавируса)», — рассказал колумнист британской газеты The Telegraph, посетивший прощальную вечеринку Маркл и принца Гарри с подчиненными.

Другие инсайдеры рассказали, что принц Гарри пообещал королеве привезти внука в Великобританию в мае. Тогда малыш будет отмечать свой первый день рождения. При этом герцог уточнил, что пересмотрит свое решение, если распространение COVID-19 не замедлится.

Как сообщал 5-tv.ru, Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду 11 марта. Прощаясь с супругом она, к удивлению многих, разрыдалась.