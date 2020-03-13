У рэпера ST родился первый ребенок

|
Игорь Рязов
3 311

Жена музыканта Ассоль Васильева подарила ему дочку.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @st_stoizsta

У рэпера Александра Степанова (ST) и его супруги Ассоль Васильевой родился первый ребенок. О радостном событии музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали!» — подписал ST несколько фотографии с новорожденной.

Instagram @st_stoizsta

В комментариях поклонники и другие звезды массово поздравляют Степанова и его жену с рождением дочери, а также желают всем троим здоровья.

«Сашка, Асоль, мои любимые, поздравляю. Мы все ждали», — написала Ольга Бузова.

«Братишка! Красава!» — добавил Джиган, не так давно сам ставший отцом в четвертый раз.

«Дорогие! Поздравляем! Ура! Здоровья вам крепкого», — пожелал певец Павел Мурашов.

Как сообщал 5-tv.ru, 31-летний рэпер ST рассказал поклонникам, что готовится стать папой в сентябре прошлого года. В браке с 33-летней Ассоль Васильевой он живет с 2015 года.

+3° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.19
-0.84 81.86
-1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...