У рэпера ST родился первый ребенок
Жена музыканта Ассоль Васильева подарила ему дочку.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Фото, видео: Instagram @st_stoizsta
У рэпера Александра Степанова (ST) и его супруги Ассоль Васильевой родился первый ребенок. О радостном событии музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
«Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали!» — подписал ST несколько фотографии с новорожденной.
В комментариях поклонники и другие звезды массово поздравляют Степанова и его жену с рождением дочери, а также желают всем троим здоровья.
«Сашка, Асоль, мои любимые, поздравляю. Мы все ждали», — написала Ольга Бузова.
«Братишка! Красава!» — добавил Джиган, не так давно сам ставший отцом в четвертый раз.
«Дорогие! Поздравляем! Ура! Здоровья вам крепкого», — пожелал певец Павел Мурашов.
Как сообщал 5-tv.ru, 31-летний рэпер ST рассказал поклонникам, что готовится стать папой в сентябре прошлого года. В браке с 33-летней Ассоль Васильевой он живет с 2015 года.
Нашли ошибку?