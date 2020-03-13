Анастасия Решетова продолжает делиться с поклонниками трогательными семейными кадрами. После рождения сына Ратмира почти вся лента в ее Instagram посвящена малышу. Свежий пост звезды продолжает эту традицию: на видео маленький ребенок, смеющийся в голос от шелеста игрушки.

«Немного ржачного Тимурыча в эти серые малоприятные дни. Улыбнитесь!» — подписала ролик Решетова (Орфография и пунктуация авторы сохранены — Прим. ред.).

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники знаменитой семьи были в восторге, увидев счастливого и довольного пятимесячного Ратмира Юнусова. Многие не могли сдержать эмоций и признались: это ребенок — самый милый из всех, что они видели.

«Ну какой сладкий малыш!»

«Хохотунчик маленький!»

«Просто чудо! Ангел, а не ребенок!»

«Таких красавчиков я еще не встречала! Такой милый», — отмечали фолловеры.

Недавно 24-летняя модель призналась: она очень любит своего сына, но также вынуждена заниматься делами, в связи с чем попросила фанатов посоветовать ей хорошую няню. В свою очень подписчики Анастасии все, как один, сошлись во мнении: лучшая няня для малыша — его родная бабушка.

Ранее 5-tv.ru показал фото милое фото сына Анастасии Решетовой, который не дает покоя домашним животным.