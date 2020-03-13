«Улыбнитесь!» — Решетова показала, как развлекает сына Тимати в серые будни
Возлюбленная рэпера продолжает вести блог новоиспеченной мамочки.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова продолжает делиться с поклонниками трогательными семейными кадрами. После рождения сына Ратмира почти вся лента в ее Instagram посвящена малышу. Свежий пост звезды продолжает эту традицию: на видео маленький ребенок, смеющийся в голос от шелеста игрушки.
«Немного ржачного Тимурыча в эти серые малоприятные дни. Улыбнитесь!» — подписала ролик Решетова (Орфография и пунктуация авторы сохранены — Прим. ред.).
Поклонники знаменитой семьи были в восторге, увидев счастливого и довольного пятимесячного Ратмира Юнусова. Многие не могли сдержать эмоций и признались: это ребенок — самый милый из всех, что они видели.
«Ну какой сладкий малыш!»
«Хохотунчик маленький!»
«Просто чудо! Ангел, а не ребенок!»
«Таких красавчиков я еще не встречала! Такой милый», — отмечали фолловеры.
Недавно 24-летняя модель призналась: она очень любит своего сына, но также вынуждена заниматься делами, в связи с чем попросила фанатов посоветовать ей хорошую няню. В свою очень подписчики Анастасии все, как один, сошлись во мнении: лучшая няня для малыша — его родная бабушка.
Ранее 5-tv.ru показал фото милое фото сына Анастасии Решетовой, который не дает покоя домашним животным.
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