Скончался генконсул России в Салониках Александр Щербаков

13 марта на 65-м году жизни умер Генеральный консул России в городе Салоники Александр Щербаков. Информация об этом размещена на сайте посольства РФ в Греческой Республике.

«Скорбим в связи с утратой нашего товарища, опытного специалиста-эллиниста, глубокого знатока Греции. Коллектив Посольства выражает соболезнования родным и близким Александра Петровича, коллегам, всем знавшим его соотечественникам и греческим партнерам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что коллектив ведомства высоко ценил Щербакова за его профессионализм, отзывчивость и неравнодушное отношение к окружающим.

Saloniki.mid.ru

Александр Щербаков родился в Москве 13 мая 1955 года. Начиная с 1981 года, специалист занимал разные должности в дипломатическом корпусе СССР, а затем и Российской Федерации. На службу в качестве Генерального консула РФ в Салониках заступил в ноябре 2016 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в возрасте 23 лет ушел из жизни трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.