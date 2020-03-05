Скончался трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров

Чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался в возрасте 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова», — говорится в сообщении ПКР.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Александр Макаров трижды становился чемпионом мира 2019 года. В 2015-м он выигрывал серебряную и бронзовую медали мирового первенства. На чемпионате Европы 2016 года спортсмен завоевал три серебряные и две бронзовые награды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на тренировке в Австрии погиб паралимпиец из Белоруссии. Трагедия произошла в ходе подготовки к чемпионату мира по академической гребле.