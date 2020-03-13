Крупная утечка и разлив мазута произошли в Приморском крае

Разлив мазута произошел на складе котельной в Приморье. Авария произошла из-за разгерметизации емкости с топочным мазутом объемом около трех тысяч кубических метров.

Инцидент произошел на топливном складе котельной по улице Красноармейская в городе Находка. Сообщается, что для ликвидации крупной аварии были задействованы 23 человека и 12 единиц техники.

«Проводится наращивание группировки. Организованы работы по обваловке территории для предотвращения распространения розлива мазута и откачка мазута в другие емкости. На работу котельной аварийное происшествие не повлияло», — утверждает источник.

Известно, что котельная работает в штатном режиме. Обстоятельства и причина разлива устанавливаются.

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