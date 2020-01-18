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  4. Рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива

Рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива

, 21:47 | Светлана Шевченко Срочная новость 1 382

Направлявшийся в Сургут лайнер совершил посадку в Ханты-Мансийске.

Рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Известно, что самолет благополучно сел.

Для продолжения полета по запланированному маршруту в Сургут пассажирам будет предоставлен резервный борт.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне на 12 часов был задержан вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска во Вьетнам. Перед взлетом у воздушного судна загорелось топливо в двигателе.

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