Рейс из Екатеринбурга экстренно приземлился из-за утечки топлива. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Известно, что самолет благополучно сел.

Для продолжения полета по запланированному маршруту в Сургут пассажирам будет предоставлен резервный борт.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне на 12 часов был задержан вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска во Вьетнам. Перед взлетом у воздушного судна загорелось топливо в двигателе.