Пятилетняя дочь Тимати прогулялась по подиуму с цветными волосами

Дочь Тимати и модели Алены Шишковой Алиса приняла участие в дефиле на премьерном показе мультфильма «Тролли. Мировой тур». Видео поделилась счастливая мама начинающей звезды.

«Вместе с Алисой побывали на большой премьере Троллей! Горжусь своей дочкой, которая прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на два размера больше», — рассказала о событии модель.

Не преминула похвастаться достижениями пятилетней внучки и бабушка — Симона Юнусова выложила фото девочки во время показа, а также после, пожаловавшись, что еле отмыла Алису от грима.

Поклонники поразились тому, как дочка пошла в звездную маму.

«Алиса — красавица, на маму похожа»

«Харизма Алисы зашкаливает на последнем фото»

«Ох и боевая будет девчонка!» — хвалили малышку подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятилетняя дочь Тимати и Шишковой занимается воздушной акробатикой.