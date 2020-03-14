Пятилетняя дочь Тимати прогулялась по подиуму с цветными волосами
Видео с бэкстейджа и участия Алисы Юнусовой в мероприятии, посвященного мультфильму «Тролли. Мировой тур», поделилась звездная мама.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Дочь Тимати и модели Алены Шишковой Алиса приняла участие в дефиле на премьерном показе мультфильма «Тролли. Мировой тур». Видео поделилась счастливая мама начинающей звезды.
«Вместе с Алисой побывали на большой премьере Троллей! Горжусь своей дочкой, которая прекрасно справилась с дефиле в длинном платье и ботинках на два размера больше», — рассказала о событии модель.
Не преминула похвастаться достижениями пятилетней внучки и бабушка — Симона Юнусова выложила фото девочки во время показа, а также после, пожаловавшись, что еле отмыла Алису от грима.
Поклонники поразились тому, как дочка пошла в звездную маму.
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«Ох и боевая будет девчонка!» — хвалили малышку подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пятилетняя дочь Тимати и Шишковой занимается воздушной акробатикой.
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