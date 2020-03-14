Гудков признался, что видел Варнаву голой

Шоумен Александр Гудков признался, что неоднократно видел Екатерину Варнаву голой. Отношения между бывшими КВН-щиками самые теплые, и это ни для кого не секрет, но вот до романтики дело так и не дошло. Откровениями Гудков и экс-участница Comedy Woman поделились с ведущей Региной Тодоренко в гостях на ее шоу.

«Сашка классно застегивает лифчик», — призналась Варнава.

Ничего удивительного, что они так свободно говорят о таких подробностях, ведь оба — люди сцены, где часто приходится менять костюмы. А в этом деле всегда нужна помощь. Именно поэтому, признается Саша, они в коллективе всегда чувствовали себя асексуальными.

Варнава даже сожалеет, что с Гудковым ее связывает только дружба.

«А я всегда хотела, чтобы все думали, что у нас роман», — призналась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Варнава в смокинге и Гудков с веером посмеялись над представителями богемы.