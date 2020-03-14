Грациозная Лобода показала «божественные ножки», выполнив упражнение на растяжку

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram, как поддерживает себя в форме. На своей странице в социальной сети звезда выложила видео одной из своих спортивных тренировок, во время которой выполняет упражнения на гибкость.

На кадрах певица лежит на специальном коврике и поочередно поднимает ноги и доводит их почти до уровня головы. При этом Лобода занимается максимально быстро и ритмично.

Растяжка артистки покорила пользователей, а у некоторых даже вызвала зависть. Часть фолловеров также обратила внимание на умопомрачительные ножки светской львицы, которые подчеркивают облегающие лосины.

«Божественные ножки!»

«Потрясающая растяжка!»

«Вот это ноги!»

«Вот это у вас растяжка!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.