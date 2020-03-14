Грациозная Лобода показала «божественные ножки», выполнив упражнение на растяжку
Видео с тренировки поп-исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram, как поддерживает себя в форме. На своей странице в социальной сети звезда выложила видео одной из своих спортивных тренировок, во время которой выполняет упражнения на гибкость.
На кадрах певица лежит на специальном коврике и поочередно поднимает ноги и доводит их почти до уровня головы. При этом Лобода занимается максимально быстро и ритмично.
Растяжка артистки покорила пользователей, а у некоторых даже вызвала зависть. Часть фолловеров также обратила внимание на умопомрачительные ножки светской львицы, которые подчеркивают облегающие лосины.
«Божественные ножки!»
«Потрясающая растяжка!»
«Вот это ноги!»
«Вот это у вас растяжка!» — восхищались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода в очередной раз удивила поклонников, выложив в Instagram фото в розовой меховой шубке, черных кожаных штанах с цепями и бюстгальтере в тон.
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