Пожар охватил многоквартирный дом в Астрахани

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Светлана Шевченко
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Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

Фото: МЧС РФ

Экстренные службы поздней ночью прибыли на сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Астрахани, расположенном на улице Геологов. Об этом сообщает региональное МЧС.

Известно, что звонок в экстренную службу поступил в 3.30 по местному времени. Предварительно, огнем охвачена кровля и внутренняя отдела здания. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

В одноэтажном восьмиквартирном доме проживает 21 человек, включая пятерых детей. Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работают экстренные службы. Обстятельства уточняются.

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