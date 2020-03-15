Появилось видео полета Ту-142 вблизи побережья Аляски

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Игорь Рязов
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Российские противолодочные самолеты пролетели над акваторией Тихого и Северного Ледовитого океанов.

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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, Минобороны РФ

Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над акваторией Тихого и Северного Ледовитого океанов попал на видео. На кадрах также виден сопровождающий их истребитель МиГ-31БМ.

В общей сложности два Ту-142 находились в небе около 12 часов и преодолели более пяти тысяч километров. Экипажи самолетов отработали навыки полета над арктической местностью при отсутствии наземных радиотехнических средств навигации.

Как сообщает «Экономика сегодня», самая дальняя точка полета находилась в море Бофорта — примерно в 100 километрах от побережья Аляски.

В Минобороны подчеркнули, что полет был выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Его устроили в рамках программы зимней боевой подготовки экипажей Ту-142.

Как сообщал 5-tv.ru, первые сообщения о появлении российских Ту-142 вблизи Аляски появились 11 марта. Американские военные сообщили, что они приблизились к побережью штата на 50 морских милей (92,6 километра). В воздухе российские самолеты сопроводили истребители F-22 армии США.

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