Военные США опубликовали видео сопровождения истребителями российских Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских самолета-разведчика были перехвачены у побережья Аляски.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /UAC, Twitter @NORADCommand
Командование воздушно-космической обороны (ВКО) Северной Америки опубликовало видео сопровождения американскими истребителями F-22 двух российских Ту-142.
Как сообщал накануне CNN, два российских самолета-разведчика были перехвачены у побережья Аляски. При этом Ту-142, по данным телеканала, вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, но не нарушили воздушного пространства США и Канады.
«Самолеты России приблизились на 50 морских милей (92,6 км) к побережью Аляски», — добавили позднее в ВКО Северной Америки.
Произошедший накануне перехват произошел на фоне напряженности во взаимоотношениях между США и Россией. Американское правительство и военные, как подчеркивает CNN, обеспокоены активностью ВС России в Арктике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВВС Бельгии сфотографировали российский Су-34 через прицел тепловизора.
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