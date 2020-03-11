Военные США опубликовали видео сопровождения истребителями российских Ту-142

Командование воздушно-космической обороны (ВКО) Северной Америки опубликовало видео сопровождения американскими истребителями F-22 двух российских Ту-142.

Как сообщал накануне CNN, два российских самолета-разведчика были перехвачены у побережья Аляски. При этом Ту-142, по данным телеканала, вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, но не нарушили воздушного пространства США и Канады.

«Самолеты России приблизились на 50 морских милей (92,6 км) к побережью Аляски», — добавили позднее в ВКО Северной Америки.

Произошедший накануне перехват произошел на фоне напряженности во взаимоотношениях между США и Россией. Американское правительство и военные, как подчеркивает CNN, обеспокоены активностью ВС России в Арктике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВВС Бельгии сфотографировали российский Су-34 через прицел тепловизора.