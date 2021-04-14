Сотрясение мозга, пьянство и потеря близких: Как сложились судьбы актеров «Убойной силы»

20 лет назад на экраны вышел сериал о жизни оперативных сотрудников милиции «Убойная сила», который сразу завоевал любовь миллионов зрителей. Поклонники с нетерпением ждали каждой новой серии и с любопытством следили за жизнью его героев. Однако. После того, как в 2006 году проект закрылся, многие актеры кинокартины утратили свою популярность.

Константин Хабенский

Российский актер, режиссер и сценарист Константин Хабенский стал главной звездой детектива. Его герой — Игорь Плахов, честный и принципиальный милиционер — стал любимцем женской аудитории. После завершения сериала актера ждал оглушительный успех: его приглашали в различные телевизионные проекты и давали серьезные роли.

В 2007 году у Хабенского родился сын Иван, а уже в 2008 году он потерял любимую жену Анастасию Смирнову. У журналистки был диагностирован рак мозга. Пережив трагедию, актер создал благотворительный фонд для помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Сейчас звезда женат на коллеге Ольге Литвиновой. Пара вместе воспитывает двух дочерей, а также продолжает свою деятельность в сфере кинематографа.

Константин Хабенский. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Андрей Федорцов

Известный актер Андрей Федорцов, прославившийся ролью Васи Рогов в «Убойной силе», пропал с экранов. Он всегда очень много снимался: в год выходило минимум по пять-шесть проектов с участием артиста, однако с недавних пор в карьере звезды наблюдается затишье. С 2016 года о его творчестве ничего не известно. Кто-то из поклонников приписывает артисту проблемы с алкоголем, однако большая часть надеется, что звезда решил сменить сферу профессиональной деятельности.

Андрей Федорцов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Евгений Леонов-Гладышев

Актер Евгений Леонов-Гладышев, исполнивший роль начальника Анатолия Шишкина, обрел необычайную популярность после участия в сериале. Его стали приглашать в различные фильмы и проекты, однако чаще всего Шишкин не выходил из полюбившегося амлуа и снова играл полицейских. В 2018 году Евгений попал в больницу с черепно-мозговой травмой, состояние удалось стабилизировать. Сейчас актер работает над восстановлением речи. По словам врачей, есть вероятность возвращения в профессию.

Евгений Леонов-Гладышев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Сергей Кошонин

Актер Сергей Кошонин, сыгравший Максима Виригина, снимался в нескольких культовых проектах, включая «Интердевочку» и «Агента национальной безопасности», однако грандиозный успех к нему пришел только после «Убойной силы». Сериал принес популярность актеру. В настоящий момент он также востребован в актерской среде, однако преимущественно исполняет роли второго плана.

Сергей Кошонин. Фото: Александр Натрускин

Евгений Ганелин

Российский актер Евгений Ганелин прославился на всю страну исполнив роль экспрессивного и мужественного Жоры Любимова. «Убойная сила» стала главным проектом звезды. Сейчас он продолжает сниматься в фильмах и сериалах, однако принимать участие в таких же звездных лентах, как кинокартина про милиционеров, ему не приходилось. Сейчас Ганелин является заведующим кафедрой актерского мастерства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Евгений Ганелин. Кадр из фильма: «Жена по совместительству» (2013 г.)

Семен Стругачев

Актер Семен Стругачев, исполнивший роль увлеченного алкоголем криминалиста Семена Черныга — прирожденный комик. Даже в таком серьезном сериале как «Убойная сила» ему удавалось веселить зрителей каждым своим появлением. После участия в проекте среди фанатов распространились слухи, что Стругачев страдал от алкогольной зависимости, однако сам он это всегда отрицал. Сейчас звезда продолжает сниматься в кино, играть в театре и занимается продюсированием.

Семен Стругачев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

Александр Тютрюмов

Александр Тютрюмов, сыгравший колоритного полковника Егорова, прославился после съемок в «Убойной силе». С тех пор звезда стал ассоциироваться с полковниками и полицейскими, вследствие он исполнял подобные роли в новых фильмах. Сейчас он продолжает свою творческую деятельность, однако преимущественно ему достаются роли второго плана. Тютрюмов на протяжении многих лет работал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, а также преподавал во ВГИКе.

Сергей Тютрюмов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Виктор Бычков

Актер Виктор Бычков запомнился зрителям по роли осведомителя по фамилии Померанцев в «Убойной силе» После этого звезда обрел невероятный успех и сыграл во многих знаменитых кинокартинах, в том числе военной драме «Кукушка», которая была удостоена нескольких премий «Ника» и «Золотой орел». Известно, что артист обрел счастье в личной жизни. Он был женат трижды, однако только с режиссером Полиной Белинской сумел добиться гармонии в отношениях. Супруга подарила ему сына Добрыню.

Виктор Бычков. Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Георгий Штиль

Роль тестя Васи Рогова, который обожает выпить, в карьере Григория Штиля стала одной из самых ярких. Он начал сниматься еще в 60-х, но ему понадобилось время, чтобы доказать режиссерам свою творческую состоятельность. В этот непростой период рядом с Георгием Антоновичем находилась его супруга Римма.

Однако у музы Штиля диагностировали рак и она ушла из жизни. Артист очень тяжело переживал утрату. Справиться с болью ему помогла его новая любовь — Лиана Зурабовна, на которой он вскоре женился, пишет Starhit.

Георгий Штиль. Фото: ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский

Сергей Селин

Сергей Селин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Российский актер Сергей Селин, запомнившийся зрителям по роли Анатолия Дукалиса в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», завоевал необычную популярность после проекта. Сейчас он продолжает сниматься в сериалах, кино и рекламе. В большинстве фильмов звезде по-прежнему достаются роли полицейских: настолько укоренилась связь его образа с погонами на форме сотрудника МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложились судьбы актеров, прославившихся с выходом сериала «Бригада».