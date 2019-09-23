Как сложились судьбы актеров, прославившихся с выходом сериала «Бригада»

Сериал «Бригада» вышел на экраны в 2002 году. Тогда миллионы зрителей, затаив дыхание, следили за перипетиями преступной группировки, возглавляемой Сашей Белым. Эта роль прославила на всю страну Сергей Безрукова, который на тот момент и так был уже достаточно известен.

В фильме также снялись Екатерина Гусева, Андрей Панин, а также не очень известные тогда широкой публике Владимир Вдовиченков, Павел Майков и Дмитрий Дюжев. Интернет-издание StarHit решило проследить, как изменились исполнители главных ролей в «Бригаде» за прошедшие 17 лет.

Сергей Безруков

Актер «Табакерки» к 2002 году сыграл уже в десятке фильмов и особенно запомнился зрителям по сериалу «Азазель». Но его Саша Белый стал кумиром миллионов, сделав артиста безусловной звездой.

«Мой герой изначально был хорошим, но жизнь его сделала страшным человеком. Парень ведь он потрясающий: старший сержант погранвойск, крепкий, мощный, правдоруб. Другое дело, чему послужили эти качества. Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу», — приводит издание высказывание Безрукова в одном из интервью.

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Уже через год актер сыграл в сериале «Участок», получив за образ деревенского милиционера премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». А затем получил возможность воплотить свою давнюю мечту, сыграть любимого поэта своего отца Сергея Есенина.

Потом последовал Иешуа в «Мастере и Маргарите» и другие разноплановые роли в кино. В 2011 году Безруков поразил зрителей, перевоплотившись во Владимира Высоцкого в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой». Кроме того, за эти годы Сергей Безруков основал собственный театр антрепризы и кинокомпанию. Он также увлекается живописью, и даже собрал рок-группу «Крестный папа».

Екатерина Гусева

До «Бригады» актриса успела сыграть крупную роль в картине «Змеиный источник» вместе с Евгением Мироновым и Дмитрием Марьяновым. Также участвовала в мюзиклах, а в 2001 году была утверждена на главную роль в печально знаменитом «Норд-Осте». В день теракта 23 октября 2002 у Гусевой был выходной, но несколько суток, пока шла спасательная операция, актриса была вместе с коллегами у стен театра.

Когда Екатерине предложили роль в «Бригаде», она была занята в театре. Пришлось сниматься по ночам, а днем репетировать на сцене.

«В то время было модно снимать про бандитов. Я не читала сценарий, просто взяла страницы со своей ролью, вырвала их. И не вникая в ту „черную“ жизнь, вела свою „белую“. Для меня это история любви», — признавалась Гусева.

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После «Бригады» актриса сыграла в фильме «На Верхней Масловке» вместе с Алисой Фрейндлих, в картинах «Человек, который знал все», «Тонкий лед», «Тобол», «А. Л. Ж. И. Р.», получила звание заслуженной артистки РФ и остается востребованной на протяжение всех этих лет как в кино, так и в театре. Гусеву поддерживает семья: муж бизнесмен Владимир Абашкин, сын Алексей и дочь Анна.

Дмитрий Дюжев

За несколько лет до «Бригады» актер потерял любимую сестру, отца и мать. Не утратить веру в будущее помогала бабушка. Дмитрий играл в ТЮЗе, в 2000 году дебютировал в кино в фильме «24 часа». Роль Космоса в «Бригаде» сделала его знаменитым.

«За полтора года съемок мы получили примерно по пять тысяч долларов. Первое время я еще продолжал „бомбить“, извозом занимался на черной „Волге“. Потом люди меня начали узнавать, и было уже нескромно так работать, завязал с извозом», — рассказывал актер.

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После этого Дюжев сыграл в сериале «Сонька Золотая ручка», в комедии «Слушатель», а за работу в «Жмурках» получил приз «Кинотавра». Одновременно Дмитрий проявил себя как певец — победил на телеконкурсе «Две звезды», после чего выступал по стране с Тамарой Гвердцители. Кроме того, Дюжев окончил режиссерские курсы, его выпускная работа вошла в программу кинофестиваля «Кинотавр».

Уже больше десяти лет назад актер женился на Татьяне Зайцевой, у них растут двое сыновей. А свидетелями на той свадьбе были все те же соратники из «Бригады»: Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

Владимир Вдовиченков

До «Бригады» артист уже запомнился многим по фильмам «Президент и его внучка», «Марш Турецкого» и «Граница. Таежный роман», но роль боксера Фила принесла ему настоящий успех. Следующей яркой ролью Вдовиченкова оказался Кот из «Бумера», за которого артист получил премию «Кумир». Потом были «Параграф 78», «Левиафан», «Тварь» и другие кинороли, хотя первостепенной Вдовиченков считает работу в театре.

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В личной жизни у артиста все складывалось не так радужно, как в профессии. Но после четырех неудачных попыток создать семью Владимир обрел счастье с актрисой Еленой Лядовой, с которой познакомился на съемках «Левиафана».

Павел Майков

О том, что станет звездой, актер твердо знал еще в детстве. В этой убежденности его поддерживала сводная сестра — Анастасия Стоцкая. До «Бригады» он успел закончить ГИТИС, получить работу в театре «Сфера» и сыграть в мюзикле «Метро». Роль Пчелы в «Бригаде» — стала для него первой большой работой.

«Я долго не мог выйти из образа Пчелы: зализанные волосы, плащи. В какой-то момент честно во всем себе признался, и звездная болезнь ушла», — говорил как-то Майков.

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В первый год после выхода сериала Павел около года сидел без работы, но потом роли буквально посыпались на него. Он сыграл в 40 фильмах, основал несколько рок-групп, вел программу на радио. Спустя годы о принесшей ему славу криминальной саге Павел Майков высказался нелестно — по его мнению, сериал способствовал росту преступности в стране.

Андрей Панин

Уже задолго до «Бригады» актера узнавали на улице. Он стал знаменит после участия в комедии «Мама, не горюй», сыграл также в сериалах «Граница. Таежный роман» и «Каменская». Роль оперуполномоченного в «Бригаде» лишь упрочила славу Андрея Панина. После этого артист создал ряд сильных образов в таких картинах как «Сволочи», «Последний бронепоезд», «Морфий» и других, несколько раз был номинирован на кинопремию «Золотой орел».

В новой версии «Шерлока Холмса», Панин сыграл роль доктора Ватсона. Об успехе своей последней работы в сериале «Гетеры майора Соколова» и присуждении ему «Ники» за роль в «Искуплении», артисту не суждено было узнать — он умер в марте 2013 года в возрасте 50 лет при загадочных обстоятельствах.

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До сих пор многие поклонники полагают, что в преждевременной смерти Андрея Панина повинен кинематограф и его талант: артист так убедительно воплощал на экране образы откровенных подонков, что некоторые психически неуравновешенные люди отождествляли реального человека с его киногероями — Панину не раз приходили «письма ненависти» от неизвестных зрителей.

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