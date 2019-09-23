Как сложились судьбы актеров, прославившихся с выходом сериала «Бригада»

Сериал «Бригада» вышел на экраны в 2002 году. Тогда миллионы зрителей, затаив дыхание, следили за перипетиями преступной группировки, возглавляемой Сашей Белым. Эта роль прославила на всю страну Сергей Безрукова, который на тот момент и так был уже достаточно известен.
В фильме также снялись Екатерина Гусева, Андрей Панин, а также не очень известные тогда широкой публике Владимир Вдовиченков, Павел Майков и Дмитрий Дюжев. Интернет-издание StarHit решило проследить, как изменились исполнители главных ролей в «Бригаде» за прошедшие 17 лет.
Сергей Безруков
Актер «Табакерки» к 2002 году сыграл уже в десятке фильмов и особенно запомнился зрителям по сериалу «Азазель». Но его Саша Белый стал кумиром миллионов, сделав артиста безусловной звездой.
Уже через год актер сыграл в сериале «Участок», получив за образ деревенского милиционера премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении». А затем получил возможность воплотить свою давнюю мечту, сыграть любимого поэта своего отца Сергея Есенина.
Потом последовал Иешуа в «Мастере и Маргарите» и другие разноплановые роли в кино. В 2011 году Безруков поразил зрителей, перевоплотившись во Владимира Высоцкого в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой». Кроме того, за эти годы Сергей Безруков основал собственный театр антрепризы и кинокомпанию. Он также увлекается живописью, и даже собрал рок-группу «Крестный папа».
Екатерина Гусева
До «Бригады» актриса успела сыграть крупную роль в картине «Змеиный источник» вместе с Евгением Мироновым и Дмитрием Марьяновым. Также участвовала в мюзиклах, а в 2001 году была утверждена на главную роль в печально знаменитом «Норд-Осте». В день теракта 23 октября 2002 у Гусевой был выходной, но несколько суток, пока шла спасательная операция, актриса была вместе с коллегами у стен театра.
Когда Екатерине предложили роль в «Бригаде», она была занята в театре. Пришлось сниматься по ночам, а днем репетировать на сцене.
После «Бригады» актриса сыграла в фильме «На Верхней Масловке» вместе с Алисой Фрейндлих, в картинах «Человек, который знал все», «Тонкий лед», «Тобол», «А. Л. Ж. И. Р.», получила звание заслуженной артистки РФ и остается востребованной на протяжение всех этих лет как в кино, так и в театре. Гусеву поддерживает семья: муж бизнесмен Владимир Абашкин, сын Алексей и дочь Анна.
Дмитрий Дюжев
За несколько лет до «Бригады» актер потерял любимую сестру, отца и мать. Не утратить веру в будущее помогала бабушка. Дмитрий играл в ТЮЗе, в 2000 году дебютировал в кино в фильме «24 часа». Роль Космоса в «Бригаде» сделала его знаменитым.
После этого Дюжев сыграл в сериале «Сонька Золотая ручка», в комедии «Слушатель», а за работу в «Жмурках» получил приз «Кинотавра». Одновременно Дмитрий проявил себя как певец — победил на телеконкурсе «Две звезды», после чего выступал по стране с Тамарой Гвердцители. Кроме того, Дюжев окончил режиссерские курсы, его выпускная работа вошла в программу кинофестиваля «Кинотавр».
Уже больше десяти лет назад актер женился на Татьяне Зайцевой, у них растут двое сыновей. А свидетелями на той свадьбе были все те же соратники из «Бригады»: Владимир Вдовиченков и Павел Майков.
Владимир Вдовиченков
До «Бригады» артист уже запомнился многим по фильмам «Президент и его внучка», «Марш Турецкого» и «Граница. Таежный роман», но роль боксера Фила принесла ему настоящий успех. Следующей яркой ролью Вдовиченкова оказался Кот из «Бумера», за которого артист получил премию «Кумир». Потом были «Параграф 78», «Левиафан», «Тварь» и другие кинороли, хотя первостепенной Вдовиченков считает работу в театре.
В личной жизни у артиста все складывалось не так радужно, как в профессии. Но после четырех неудачных попыток создать семью Владимир обрел счастье с актрисой Еленой Лядовой, с которой познакомился на съемках «Левиафана».
Павел Майков
О том, что станет звездой, актер твердо знал еще в детстве. В этой убежденности его поддерживала сводная сестра — Анастасия Стоцкая. До «Бригады» он успел закончить ГИТИС, получить работу в театре «Сфера» и сыграть в мюзикле «Метро». Роль Пчелы в «Бригаде» — стала для него первой большой работой.
В первый год после выхода сериала Павел около года сидел без работы, но потом роли буквально посыпались на него. Он сыграл в 40 фильмах, основал несколько рок-групп, вел программу на радио. Спустя годы о принесшей ему славу криминальной саге Павел Майков высказался нелестно — по его мнению, сериал способствовал росту преступности в стране.
Андрей Панин
Уже задолго до «Бригады» актера узнавали на улице. Он стал знаменит после участия в комедии «Мама, не горюй», сыграл также в сериалах «Граница. Таежный роман» и «Каменская». Роль оперуполномоченного в «Бригаде» лишь упрочила славу Андрея Панина. После этого артист создал ряд сильных образов в таких картинах как «Сволочи», «Последний бронепоезд», «Морфий» и других, несколько раз был номинирован на кинопремию «Золотой орел».
В новой версии «Шерлока Холмса», Панин сыграл роль доктора Ватсона. Об успехе своей последней работы в сериале «Гетеры майора Соколова» и присуждении ему «Ники» за роль в «Искуплении», артисту не суждено было узнать — он умер в марте 2013 года в возрасте 50 лет при загадочных обстоятельствах.
До сих пор многие поклонники полагают, что в преждевременной смерти Андрея Панина повинен кинематограф и его талант: артист так убедительно воплощал на экране образы откровенных подонков, что некоторые психически неуравновешенные люди отождествляли реального человека с его киногероями — Панину не раз приходили «письма ненависти» от неизвестных зрителей.
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