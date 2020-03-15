Начинающую модель убедили раздеться на «кастинге» и начали шантажировать

Начинающая модель стала жертвой шантажа после того, как полностью разделась для «кастинга» в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, за отказ платить ей угрожали распространением компрометирующих фото и видео.

Жертвой мошенников оказалась 29-летняя жительница подмосковного Подольска. Недавно она решила попробовать себя в сфере модельного бизнеса и разослала свое резюме в пять агентств.

14 марта якобы из одного из них пришел ответ. Девушке предложили связаться по Skype с представителем организации. Во время разговора она не видела собеседника, а только слышала мужской голос.

Вскоре после сеанса видеосвязи девушка узнала, что интересующее ее модельное агентство не проводило никаких кастингов. Затем она получила в Telegram сообщение с угрозами от неизвестного.

Злоумышленник потребовал, чтобы та перевела ему деньги за отказ публиковать ее голые фото и видео в сети. Начинающая модель отказалась и обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник фирмы в Москве похитил из бухгалтерии более чем на 20 миллионов рублей.