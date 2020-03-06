В Москве сотрудник фирмы «развел» бухгалтерию более чем на 20 миллионов рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел в офисе организации на Пресненской набережной.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Сотрудник одной из московских фирм умудрился похитить из бухгалтерии более 20 миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в офисе организации на Пресненской набережной.

Генеральный директор компании рассказал полицейским, что один из работников в период с января 2016 года по февраль 2020 года под предлогом покупки технических средств охраны смог обмануть кассира и получить якобы на эти цели 20 миллионов 859 тысяч 500 рублей.

Вскоре предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний начальник отдела технического обеспечения корпоративной службы безопасности фирмы. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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